Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики

19 Июль 2020 2020-07-19T00:18:10+03:00

Министр также обозначил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые предприняла Россия

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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о том, какие предпринятые меры помогли предотвратить развитие "худшего сценария" мировой экономики.

По словам главы Минфина, особую роль здесь сыграли меры "двадцатки", нацеленные на поддержку экономики и населения.

- Как на национальном, так и на международном уровне эти решения оказались действенными и своевременными. Благодаря этому удалось не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики, - приводятся слова министра на сайте ведомства по итогам третьей встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20".

Также Силуанов отметил и беспрецедентный по своим масштабам пакет мер, которые предприняла Россия по трем ключевым направлениям - поддержка населения, поддержка компаний и отраслей и укрепление сферы здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU