Борис Гребенщиков рассказал, как справляется с гневом

19 Июль 2020 2020-07-19T00:51:29+03:00

Знаменитый музыкант раскрыл, нужно ли бороться со своими эмоциями

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Знаменитый музыкант, поэт и композитор Борис Гребенщиков рассказал, как справляется с негативными эмоциями, в том числе с гневом.

По его словам, этот процесс очень интересен.

- Учиться отказываться от них - работа на всю жизнь. И эта работа весьма интересная. Поэтому я никуда не тороплюсь, работаю понемногу над собой, - рассказал 66-летний исполнитель, отвечая на вопрос корреспондента в интервью для kp.ru.

Ранее Гребенщиков рассказывал, как создавался один из самых любимых поклонниками альбомов "Акустика". По его словам, он не перестает изумляться - "я писал песни, слова которых становятся ясны только спустя время", - признался Борис.

- Я помню, как я пытался объяснить смысл слов песни, например, "Укравший Дождь" и мои попытки рассказать - о чем или о ком эта песня - мне и самому казались до нелепого неубедительными, - поделился исполнитель.

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Знаменитый музыкант перевел на русский язык один из главных религиозных текстов в истории - «Бхагавад-гиту» и рассказал об этом в интервью kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU