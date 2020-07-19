2020-07-19T01:06:07+03:00
Политика

Кадыров потребовал извинений от Зеленского

Глава Чечни отметил, что президенту Украины стоит твердо определиться со своей позицией
Юлия КЕКОВА
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Кадыров потребовал извинений от ЗеленскогоКадыров потребовал извинений от ЗеленскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.

- Раньше я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной, - написал Кадыров в своем посте.

Напомним, что такая реакция главы Чечни последовала после высказывания украинского лидера во время интервью Дмитрию Гордону, взятого еще полтора года назад. В нем Зеленский рассказал, что в одном из шоу студии были показали кадры с Кадыровым, на которых он запечатлен плачущим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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