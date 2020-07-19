19 Июль 2020 2020-07-19T01:23:37+03:00

"Сердце Хабиба разбито": менеджер Нурмагомедова рассказал, что происходит с бойцом после смерти отца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Dominance MMA и менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что теперь происходит со спортсменом после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова.

По словам Али Абдель-Азиз, Хабибу сейчас не легко - его сердце разбито, и для того, чтобы справиться с утратой близкого человека потребуется время.

- Сердце Хабиба разбито, но, в конце-концов, его отец рассчитывал, что он продолжит биться за наследие в спорте, - прокомментировал менеджер бойца трагедию, сообщает TMZ.

Также Абдель-Азиз отметил, что Нурмагомедов, хотя и тяжело переживает потерю отца, все равно выступит в поединке против Джастина Гэтжи в 2020 году.

Ранее сайт kp.ru писал, что отец Хабиба умер после длительного лечения от коронавируса. За неделю до смерти спортсмен заявлял, что его Нурмагомедову старшему стало лучше, не смотря на то, что отец находился в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU