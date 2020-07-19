19 Июль 2020 2020-07-19T02:00:06+03:00

В США следили за сотовыми на военных объектах России Фото: Александр КОЦ

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Исследователи из США из Университета штата Миссисипи отслеживали сигналы сотовых телефонов на военных объектах России, в том числе в районе полигона ВМФ РФ в Неноксе.

Сообщается, что группа наблюдателей следила за передвижением владельцев нескольких десятков мобильных телефонов, которые находились в Неноксе на следующий день после взрыва на полигоне Минобороны. Позже эти устройства были перемещены на территории Москвы, Санкт-Петербурга, на закрытые объекты в районе Архангельска и Северодвинска. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

При этом, по данным издания, отслеживание GPS-координат в 2019 году проводилось в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном.

Исследователи из Миссисипи пользовались для слежки сервисом Locate X, разработанным специалистами платформы Babel Street, специализирующейся на программном обеспечении разведывательного назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU