Когда ждать второй волны коронавируса в России, рассказали в Минздраве
Специалист раскрыл, стоит ли гражданам запасаться масками
Когда ждать второй волны коронавируса в России, рассказали в МинздравеФото: Иван МАКЕЕВ
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Когда наступит и наступит ли вообще вторая волна коронавируса в России, рассказал главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
По его словам, скорее всего, эпидемия covid-19 наступит уже осенью текущего года. Инфекция придет вместе с сезонными болезнями других респираторных заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU
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