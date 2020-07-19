2020-07-19T02:59:48+03:00
Общество

Эксперт назвал недостатки четырехдневной рабочей недели

Специалист считает, что переход с такому режиму работы имеет негативные факторы
Юлия КЕКОВА
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Эксперт назвал недостатки четырехдневной рабочей неделиЭксперт назвал недостатки четырехдневной рабочей неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой некоторые негативные последствия.

Из-за сокращения общего числа рабочих дней может последовать падение доходов граждан. Изменение привычного графика россиян также грозит снижением уровня производительности труда. Об этом ТАСС рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее сайт kp.ru писал, что россиян ждет возможный переход на новый, четырехдневный, формат работы. Впервые об этом публично высказался Дмитрий Медведев в начале июня 2019 года.

По его мнению, работодателям придется все больше учитывать интересы своих сотрудников, а постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом.

- Люди просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, - считает российский политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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