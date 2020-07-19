Эксперт назвал недостатки четырехдневной рабочей недели

19 Июль 2020 2020-07-19T02:59:48+03:00

Специалист считает, что переход с такому режиму работы имеет негативные факторы

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Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой некоторые негативные последствия.

Из-за сокращения общего числа рабочих дней может последовать падение доходов граждан. Изменение привычного графика россиян также грозит снижением уровня производительности труда. Об этом ТАСС рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее сайт kp.ru писал, что россиян ждет возможный переход на новый, четырехдневный, формат работы. Впервые об этом публично высказался Дмитрий Медведев в начале июня 2019 года.

По его мнению, работодателям придется все больше учитывать интересы своих сотрудников, а постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом.

- Люди просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, - считает российский политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU