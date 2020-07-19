2020-07-19T03:26:28+03:00
Звезды

"«Большое Подзамочье» меня очень развлекло": Борис Гребенщиков рассказал, чем занимался на самоизоляции

Знаменитый музыкант признался, что ему не было скучно
Денис КОРСАКОВЮлия КЕКОВА
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Борис ГребенщиковБорис ГребенщиковФото: Олег ЗОЛОТО
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Знаменитый музыкант Борис Гребенщиков рассказал kp.ru, чем занимался, пока в стране царила практически тотальная самоизоляция из-за коронавируса и что полезного для себя успел вынести за это время.

По словам исполнителя, смотреть от скуки телевизор он так и не начал - "телевидение вызывает у меня физическое отвращение" - признается автор, акцентируя внимание на том, что работы и забот у него хватало.

- "Большое Подзамочье" меня очень развлекло. Закончил работу над альбомом "Знак Огня", теперь тружусь над завершением еще трех альбомов, которые отдаю благотворительным фондам и организациям, а пока - написал песен ещё на один новый альбом, - рассказал Гребенщиков в интервью kp.ru.

Также он признался, что ходить по пустым улицам большого города - сказочное ощущение - "как будто я оказался в какой-то волшебной книге".

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Знаменитый музыкант перевел на русский язык один из главных религиозных текстов в истории - «Бхагавад-гиту» и рассказал об этом в интервью kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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