Что такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученый
Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, что такое e-sim карты и когда они заработают в России.
По словам ученого, массовая замена обычных сим-карт на виртуальные e-sim станет возможна, когда государство сможет обеспечить идентификацию пользователей, а также осуществлять контроль за их действиями.
- E-sim карта - это виртуальная сим-карта или иначе говоря специальный чип, встраиваемый в гаджеты. Благодаря переходу к такому формату "симок" пользователи смогут менять оператора без походов в офис, - рассказал Садыков агентству "Прайм".
Ранее сайт kp.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступило к разработке нормативной базы, необходимой для урегулирования использования e-sim карт в России.
ИСТОЧНИК KP.RU