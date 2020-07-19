2020-07-19T03:56:00+03:00
Наука

Что такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученый

Эксперт объяснил, почему они не потребуют производства и доставки
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Что такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученыйЧто такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученыйФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, что такое e-sim карты и когда они заработают в России.

По словам ученого, массовая замена обычных сим-карт на виртуальные e-sim станет возможна, когда государство сможет обеспечить идентификацию пользователей, а также осуществлять контроль за их действиями.

- E-sim карта - это виртуальная сим-карта или иначе говоря специальный чип, встраиваемый в гаджеты. Благодаря переходу к такому формату "симок" пользователи смогут менять оператора без походов в офис, - рассказал Садыков агентству "Прайм".

Ранее сайт kp.ru писал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступило к разработке нормативной базы, необходимой для урегулирования использования e-sim карт в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп заменит очные митинги на телефонные
Врач объяснила, как температура связана с качеством сна
Лидеры ЕС снова не пришли к соглашению по бюджету
Что такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученый
"«Большое Подзамочье» меня очень развлекло": Борис Гребенщиков рассказал, чем занимался на самоизоляции
Эксперт назвал недостатки четырехдневной рабочей недели
Когда ждать второй волны коронавируса в России, рассказали в Минздраве
В США следили за сотовыми на военных объектах России
"Сердце Хабиба разбито": менеджер Нурмагомедова рассказал, что происходит с бойцом после смерти отца
Кадыров потребовал извинений от Зеленского
Борис Гребенщиков рассказал, как справляется с гневом
Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
Российский посол отверг обвинения в шпионаже за разработкой британской вакцины
Эрдоган рассказал, когда Турция выпустит первый серийный электромобиль
Пентагон призвал к укреплению НАТО для сдерживания России
ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки
Посол рассказал о запрете на торговлю товарами из Армении в «Фуд Сити»
Пожар в кафедральном соборе в Нанте потушили
В столице Сирии произошел взрыв накануне выборов, погиб один человек
Ливия пообещала освободить пленных россиян в ближайшее время