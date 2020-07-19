19 Июль 2020 2020-07-19T04:17:01+03:00

Лидеры ЕС снова не пришли к соглашению по бюджету Фото: REUTERS

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Лидеры Евросоюза по итогам второго дня саммита, который проходит в Брюсселе, снова не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы , а также фонда восстановления экономики после пандемии.

Сообщается, что встреча представителей членов ЕС возобновится уже воскресенье, 19 июля.

Днем ранее лидеры Евросоюза на внеплановом саммите также не смогли придти к общему решению, касательно вопросов бюджета. Обсуждение продлилось порядка 12 часов.

Напомним, что план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса оценивается в 750 миллиардов евро. Из них 500 миллиардов планируется выдавать в качестве субсидий, а остальные 250 - в качестве займов. Что касается финансового плана Евросоюза, то он оценивается в 1,074 триллиона евро.

Как уточняет ТАСС, председатель Шарль Мишель в воскресенье может представить участникам саммита новое компромиссное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU