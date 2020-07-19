2020-07-19T04:48:46+03:00
Общество

Врач объяснила, как температура связана с качеством сна

Эксперт назвала комфортную "погоду" в помещении, необходимую для того, чтобы выспаться
Юлия КЕКОВА
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Врач объяснила, как температура связана с качеством снаВрач объяснила, как температура связана с качеством снаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сомнолог Елена Царева рассказала, что нужно человеку для хорошего глубокого сна и как с этим связана температура.

- Есть два подхода к температуре сна - так называемый российский и американский. Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна. Как правило, они стремятся к 18 градусам. У россиян подход менее жесткий - температура для сна в помещении должна быть от 21 до 23 градусов, - рассказала эксперт.

Также по словам Царевой, чем глубже сон человека, тем ниже его температура тела. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik. Из-за этой связи некоторые люди хуже высыпаются в жару.

Ранее сайт kp.ru писал о вредных привычках перед сном. По мнению сомнолога Алены Гавриловой, сюда можно отнести просмотр телевизора или "залипание" в телефоне.

- Мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина - гормона сна, из-за чего и мешает человеку заснуть, - пояснила врач. Эксперт также отметила, если уж и смотреть ТВ, то не стоит выбирать для просмотра боевики или остросюжетные фильмы, которые выбрасывают в организм стрессовые гормоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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