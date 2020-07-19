Трамп заменит очные митинги на телефонные

19 Июль 2020 2020-07-19T05:22:47+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах заменить очные предвыборные митинги на телеконференции.

- Я намерен проводить митинги по телефону с возможностью подключения множества людей к телефонной линии, - заявил американский лидер, сообщает CNN.

Глава государства также добавил, что уже решил как назовет телеконференции - "Митинги Трампа".

Также президент рассказал с чем связано изменение формата проведения митингов. По его мнению, во во время очных митингов достаточно сложно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности при пандемии коронавируса, а в телефонном варианте это будет просто.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал, что Трамп пропил курс противомалярийного препарата, чтобы снизить риски заболевания covid-19. Однако во время публичных выступлений практически всегда появлялся без средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU