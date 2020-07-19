2020-07-19T05:22:47+03:00
В мире

Трамп заменит очные митинги на телефонные

Действующий американский лидер принял решение об изменении формата проведения митингов из-за пандемии коронавируса
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Трамп заменит очные митинги на телефонныеТрамп заменит очные митинги на телефонныеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил о планах заменить очные предвыборные митинги на телеконференции.

- Я намерен проводить митинги по телефону с возможностью подключения множества людей к телефонной линии, - заявил американский лидер, сообщает CNN.

Глава государства также добавил, что уже решил как назовет телеконференции - "Митинги Трампа".

Также президент рассказал с чем связано изменение формата проведения митингов. По его мнению, во во время очных митингов достаточно сложно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры предосторожности при пандемии коронавируса, а в телефонном варианте это будет просто.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал, что Трамп пропил курс противомалярийного препарата, чтобы снизить риски заболевания covid-19. Однако во время публичных выступлений практически всегда появлялся без средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заменит очные митинги на телефонные
Врач объяснила, как температура связана с качеством сна
Лидеры ЕС снова не пришли к соглашению по бюджету
Что такое e-sim карты и когда они заработают в России, рассказал ученый
"«Большое Подзамочье» меня очень развлекло": Борис Гребенщиков рассказал, чем занимался на самоизоляции
Эксперт назвал недостатки четырехдневной рабочей недели
Когда ждать второй волны коронавируса в России, рассказали в Минздраве
В США следили за сотовыми на военных объектах России
"Сердце Хабиба разбито": менеджер Нурмагомедова рассказал, что происходит с бойцом после смерти отца
Кадыров потребовал извинений от Зеленского
Борис Гребенщиков рассказал, как справляется с гневом
Силуанов рассказал, какие меры позволили избежать «худшего сценария» мировой экономики
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
Российский посол отверг обвинения в шпионаже за разработкой британской вакцины
Эрдоган рассказал, когда Турция выпустит первый серийный электромобиль
Пентагон призвал к укреплению НАТО для сдерживания России
ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки
Посол рассказал о запрете на торговлю товарами из Армении в «Фуд Сити»
Пожар в кафедральном соборе в Нанте потушили
В столице Сирии произошел взрыв накануне выборов, погиб один человек
Ливия пообещала освободить пленных россиян в ближайшее время