Экс-депутат Рады рассказал, почему Украина решила "отказаться" от Крыма и Донбасса
Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал об "отказе" властей Украины от Крыма и Донбасса.
По его мнению, "отказ" Киева от этих территорий возможно обоснован "нежеланием платить деньги", живущим там людям. Об этом он заявил в эфире канала "НАШ", запись выпуска опубликована на ютуб-канале политика.
Также он добавил, что за последние шесть лет "украинские власти делают все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад"".
- Речь идет и о языковом вопросе, и религиозной составляющей, и риторике в адрес граждан, которые проживают на этой территории, которые по сути оказались брошены государством на произвол судьбы, - заявил Мураев.
Ранее другой депутат Рады высказался о том, как спасти Украину. По словам Вадима Рабиновича, для возможного сохранения всего лучшего, что есть в стране, достаточно сменить власть. Политик уверен, что представители власти даже не скрывают, что пришли править страной "одноразово".
ИСТОЧНИК KP.RU