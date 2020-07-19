2020-07-19T05:39:10+03:00
В мире

Экс-депутат Рады рассказал, почему Украина решила "отказаться" от Крыма и Донбасса

По мнению Мураева, дело в деньгах
Юлия КЕКОВА
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Экс-депутат Рады рассказал, почему Украина решила "отказаться" от Крыма и ДонбассаЭкс-депутат Рады рассказал, почему Украина решила "отказаться" от Крыма и ДонбассаФото: REUTERS
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Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев рассказал об "отказе" властей Украины от Крыма и Донбасса.

По его мнению, "отказ" Киева от этих территорий возможно обоснован "нежеланием платить деньги", живущим там людям. Об этом он заявил в эфире канала "НАШ", запись выпуска опубликована на ютуб-канале политика.

Также он добавил, что за последние шесть лет "украинские власти делают все, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели "назад"".

- Речь идет и о языковом вопросе, и религиозной составляющей, и риторике в адрес граждан, которые проживают на этой территории, которые по сути оказались брошены государством на произвол судьбы, - заявил Мураев.

Ранее другой депутат Рады высказался о том, как спасти Украину. По словам Вадима Рабиновича, для возможного сохранения всего лучшего, что есть в стране, достаточно сменить власть. Политик уверен, что представители власти даже не скрывают, что пришли править страной "одноразово".

ИСТОЧНИК KP.RU

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