2020-07-19T06:05:36+03:00
Общество

В Москве объявили "желтый уровень" погодной опасности

В столице и области ожидается гроза
Юлия КЕКОВА
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В Москве объявили "желтый уровень" погодной опасностиВ Москве объявили "желтый уровень" погодной опасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Москве и области в воскресенье, 19 июля, объявлен "желтый уровень" погодной опасности - синоптики прогнозирую плохую погоду.

Специалисты информируют граждан о грозе и сильном шквалистом ветре.

"Желтый уровень" означает, что погода потенциально опасна. Предупреждение, опубликованное на сайте Гидрометцентра, о дожде на территории столицы и области будет действовать с 9:00 до 21:00.

Ранее сайт kp.ru писал, когда же наступит "московское лето". Погода будет соответствовать климатической нормe, по словам синоптика Романа Вильфанда, в ближайшие пять дней.

Это означает, что столбик термометра ночью воскресенья будет в пределах 12-15 градусов Цельсия. Днем в городе будет тепло, но не слишком жарко от плюс 20 до плюс 23 градусов. В понедельник, вторник и среду воздух прогреется до 22-25 градусов. Однако пока расслабляться рано - вторая половина предстоящей недели будет более прохладной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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