Ким Чен Ын обсудил с военными боевую готовность армии КНДР
Глава КНДР Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) обсудил боевую готовность армии республики.
Сообщается, что во время обсуждений речь также зашла о вопросах назначений и увольнений в рядах командного состава армии.
- После состоялась закрытая часть заседания, посвященная проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы, - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Кроме этого, отмечается, что Ким Чен Ын обсудил возможности укрепления сил сдерживания.
Напомним, весной текущего года из-за внезапного отсутствия Ким Чен Ына на ежегодной сессии Верховного народного собрания и на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в западной прессе появилась информация о смерти лидера КНДР, а также предположения о его проблемах со здоровьем.
ИСТОЧНИК KP.RU