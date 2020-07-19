Ким Чен Ын обсудил с военными боевую готовность армии КНДР

19 Июль 2020 2020-07-19T06:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава КНДР Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) обсудил боевую готовность армии республики.

Сообщается, что во время обсуждений речь также зашла о вопросах назначений и увольнений в рядах командного состава армии.

- После состоялась закрытая часть заседания, посвященная проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы, - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме этого, отмечается, что Ким Чен Ын обсудил возможности укрепления сил сдерживания.

Напомним, весной текущего года из-за внезапного отсутствия Ким Чен Ына на ежегодной сессии Верховного народного собрания и на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена в западной прессе появилась информация о смерти лидера КНДР, а также предположения о его проблемах со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU