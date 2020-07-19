Как остановить старение: открытие ученых раскрыло основные механизмы долголетия

19 Июль 2020 2020-07-19T06:58:40+03:00

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Группа американских ученых из Университета Калифорнии раскрыла основные механизмы старения и удалось разработать генетические методы продления жизни.

Сообщается, что молекулярные биологи и биоинженеры исследовали процессы старения на примере дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Выяснилось, что клетки одного происхождения в одной и той же среде могут стареть абсолютно разными путями. Почти половина клеток в результате наблюдений состарилась из-за постепенного снижения стабильности ядрышка - органеллы, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. Однако другая группа "подопытных" показала развитие заболевания митохондриальной дисфункции. Об этом сообщает журнал Science.

Согласно данным исследования, клетки дрожжей "встают на один из путей старения" в раннем возрасте и следуют им всю жизнь.

В результате своей научной деятельности ученые нашли молекулярный "контур", благодаря которому удается регулировать оба процесса и связывает их воедино.

Моделирование позволило "перепрограммировать" механизм регуляции через модификацию ДНК. Таким образом был создан новый путь старения, что значительно увеличивает продолжительность жизни дрожжей.

ИСТОЧНИК KP.RU