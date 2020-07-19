2020-07-19T07:31:58+03:00
Общество

Последние новости на утро 19 июля 2020: В ВОЗ зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом в мире

Мы собрали последние новости на утро 19 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние новости на утро 19 июля 2020 года: Всемирная организация здравоохранения заявила о новом рекорде по числу заболевших коронавирусом в мире за последние 24 часа. Всего за один день медики выявили 259 тысяч зараженных. Накануне количество людей с положительными результатами тестов на covid-19 было более 237 тысяч, что было предыдущим суточным максимумом. По последним данным организации, во всех странах мира с начала пандемии на планете выявлено уже более 14 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за сутки жертвами болезни и осложнений после нее стали 7 360 пациентов, общее число летальных исходов превысило отметку в 600 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп заменит очные митинги на телефонные, с возможностью подключения большого количества людей. Глава государства уже решил как назовет телеконференции - "Митинги Трампа". Также президент рассказал, что изменение формата проведения митингов связано с пандемией коронавируса.

Лидеры ЕС по итогам второго дня саммита в Брюсселе, снова не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии. Очередная встреча представителей членов Евросоюза возобновится уже воскресенье, 19 июля.

Спустя год стало известно, что в США следили за сотовыми на военных объектах России. Отслеживание GPS-координат могло спонсироваться Пентагоном. Слежку вели исследователи из Университета штата Миссисипи. Группа наблюдателей следила за передвижением владельцев нескольких десятков мобильных телефонов, в том числе которые находились в Неноксе на следующий день после взрыва на полигоне Минобороны. Позже устройства перемещались на территории Москвы, Санкт-Петербурга, на закрытые объекты в районе Архангельска и Северодвинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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