Сенаторы США от партии Трампа почтили память коллеги, перепутав фотографию

19 Июль 2020 2020-07-19T07:47:50+03:00

Политикам пришлось потом объяснять, что ошибка произошла из-за неверной подписи архиве

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В США сенаторов-республиканцев в Twitter обвинили в том, что они "похоронили" не того коллегу. Умер член Палаты представителей Конгресса Джон Льюиса, ему было 80 лет.

Марко Рубио и Дэн Салливан решили отдать дань уважения коллеге, но перепутали фото, из архива взяли фотографию другого темнокожего мужчины, написали некролог и выставили в соцсети.

Как сообщает газета The New York Times, в ошибке признался первым Рубио. сделал он это через своего представителя Ника Иаковелла:

- Накладка произошла из-за неверной подписи под фотографией из архива,- объяснил он.

Ошибки совершает и их однопартиец, Дональд Трамп. Однажды он перепутал название города в Калифорнии, а британского наследника престола назвал "принцем китов". Министра обороны Марка Эспера глава Белого дома назвал "Эсперанто".

ИСТОЧНИК KP.RU