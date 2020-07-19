2020-07-19T07:48:09+03:00
Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой распространенностью ожирения

Показатель отражает количество больных на 100 тысяч жителей субъекта
Юлия КЕКОВА
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В Минздраве назвали регионы с самой высокой распространенностью ожиренияВ Минздраве назвали регионы с самой высокой распространенностью ожиренияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Специалисты составили список регионов России, среди жителей которых самый высокий уровень распространенностью ожирения.

Данный показатель отражает количество больных на 100 тысяч жителей субъекта согласно итогам 2019 года, сообщает RT со ссылкой на Минздрав.

Так, на первом месте оказался по высокому уровню распространенностью ожирения оказался Алтайский край - 5 539,4 случая.

Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ - 3 527,2.

Третье, четвертое и пятое места поделили между собой Тюменская (2 860,2), Курганская (2 714) и Самарская (2667,1) области.

К слову, самый низкий показатель распространенности ожирения среди населения был зарегистрирован в Приморском крае - 549,2 случая, в Еврейской АО (685,4), Калининградской области (665,5), Кабардино-Балкарии (618,1) и Москве (607,7).

ИСТОЧНИК KP.RU

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