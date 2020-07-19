Канье Уэст проводит свое первое мероприятие как кандидат в президенты

19 Июль 2020 2020-07-19T08:23:15+03:00

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Рэпер Канье Уэст проводит свою первую предвыборную встречу с избирателями. Выступать на публике одному из самых известных музыкантов жанра, не привыкать. Только на этот раз Канье нужно будет не петь и не читать, он должен начать объяснять, в чем суть его программы, что он хочет изменить в стране.

Встреча пройдет 19 июля в Южной Каролине, сообщает издание Politico.

Предвыборная кампания в 2020 году должна проходить по-новым правилам в связи с пандемией коронавируса. Все участники мероприятия обязаны быть в масках. Напомним, США считается самой пострадавшей страной эпидемии, после снятия блокировки здесь снова произошел всплеск заболеваемости.

Канье Уэст поддерживал республиканцев, но баллотироваться от этой партии не стал - там уже есть кандидат, Дональд Трамп. Поэтому рэпер представляет партию "Birthday Party". Музыкант объяснил, что назвал именно так свою партию потому что победа на выборах будет напоминать праздник в честь дня рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU