2020-07-19T08:28:27+03:00
Общество

В Центре Гамалеи рассказали о количестве прививок вакциной от коронавируса

Ученые уже проверили безопасность препарата на добровольцах и в этом году смогут получить разрешение на выпуск
Юлия САЛЬНИКОВА
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После завершения этапа тестирования на взрослых, препарат введут детямПосле завершения этапа тестирования на взрослых, препарат введут детямФото: Мария ЛЕНЦ
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Вакцина от коронавируса может потребовать "обновления", считают ученые из Центра Гамалеи. Это значит, что для поддержания иммунитета к новой болезни нужно будет сделать не одну, а несколько прививок. Интервал может быть до нескольких лет. Ситуация такая же, как с вакциной от гриппа - каждый сезон приходиться обновлять.

- Пока что нет указаний на то, что он [коронавирус] настолько изменит свою структуру, что придется менять вакцину. Но в принципе <....> могут возникнуть ситуации, что раз в два, три, четыре года антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции нам придется менять,- рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Клинические испытания вакцины проходили в Сеченовском университете. Разработку признали безопасной, первая группа добровольцев уже отправилась по домам, но ученые продолжат наблюдать за состоянием людей, чтобы оценить, как долго сохраняется иммунитет.

На детях вакцину пока не проверяли. В Центре Гамалеи объяснили, что эти испытания впереди, начнутся после того, как закончится проверка на взрослых.

Кстати, ученые из Центра тоже ввели себе вакцину, правда, говорят не для проверки, а чтобы никто из исследователей не вышел с "дистанции" во время важной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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