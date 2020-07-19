2020-07-19T08:29:00+03:00
Общество

В Рособрандзоре ответили на петицию: Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после их получения

В соцсетях попросили изменить критерии оценки и снизить проходной бал
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Рособрнадзоре ответили на петицию о результатах ЕГЭ по химии. Напомним, на платформе change.org появилось несколько обращений с просьбой снизить проходной бал и изменить критерии оценки выпускников 2020 года.

- Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после получения результатов экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали,- сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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