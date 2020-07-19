В Рособрандзоре ответили на петицию: Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после их получения
В соцсетях попросили изменить критерии оценки и снизить проходной бал
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В Рособрнадзоре ответили на петицию о результатах ЕГЭ по химии. Напомним, на платформе change.org появилось несколько обращений с просьбой снизить проходной бал и изменить критерии оценки выпускников 2020 года.
- Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после получения результатов экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали,- сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU