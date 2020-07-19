Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных

19 Июль 2020 2020-07-19T08:57:34+03:00

Считается, что пациенты без симптомов могут распространять вирус так же, как и больные с кашлем и температурой

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В России сохраняется опасность подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Она напомнил, что в ВОЗ до сих пор считают - пик пандемии не пройден. В мире наблюдается рост случаев заражения.

- Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию,- сказал он в интервью ТАСС. - Сейчас случаев заражения гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.

Глава научного центра считает, что в соседних республиках только начинается вспышка.

ИСТОЧНИК KP.RU