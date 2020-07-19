Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных
В России сохраняется опасность подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Она напомнил, что в ВОЗ до сих пор считают - пик пандемии не пройден. В мире наблюдается рост случаев заражения.
- Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию,- сказал он в интервью ТАСС. - Сейчас случаев заражения гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.
Глава научного центра считает, что в соседних республиках только начинается вспышка.
ИСТОЧНИК KP.RU