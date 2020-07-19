Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных

19 Июль 2020 2020-07-19T09:44:32+03:00

Ученые считают, что вакцинация должна закрепить успех, который в России достигли противоэпидемиологическими мерами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Считается, что пациенты без симптомов могут распространять вирус так же, как и больные с кашлем и температурой

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В России сохраняется опасность подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он напомнил, что в ВОЗ до сих пор считают - пик пандемии не пройден. В мире наблюдается рост случаев заражения.

- Достаточно с десятка бессимптомных больных, которые появятся, чтобы испортить всю эпидемиологическую ситуацию,- сказал он в интервью ТАСС. - Сейчас случаев заражения гораздо меньше, пика нет, но все равно нас эта ситуация не устраивает, когда появляются новые зараженные, летальные случаи и прочее.

Глава научного центра считает, что в соседних республиках только начинается вспышка.

России удалось на ранних этапах распространения болезни в мире затормозить этот процесс - закрыли границы, отменили международное авиасообщение, все въезжающие в страну люди отправлялись на обязательный двухнедельный карантин. В регионах по поручению президента развернули дополнительный коечный фонд для зараженных.

- Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией,- сказал ученый.

Вакцина от Центра Гамалеи первая в России, которая завершила этап испытания на добровольцах. Проверили действие препарата на взрослых людях. Дальше ученым нужно доказать безопасность вакцины на детях.

ИСТОЧНИК KP.RU