Стало известно, когда российскую вакцину от коронавируса проверят на детях

19 Июль 2020 2020-07-19T09:56:03+03:00

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Назван срок тестирования вакцины Центра Гамалеи от коронавируса на детях. Первый этап клинических исследований подразумевал проверку на взрослых. У добровольцев помимо стандартного в случае вакцинации незначительного подъема температуры и головной боли, не было никакой побочной реакции.

Вакцина создает иммунитет, безопасность препарата доказана. Первую группу испытуемых уже выписали из Сеченовского университета домой.

- Можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект, это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон,- сказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

В Центре ведут переговоры с педиатрами, чтобы, когда результаты испытания на взрослых будут завершены, в течение полугода приступить к проверке несовершеннолетних.

Вакцина должна быть бесплатной, а сама вакцинация добровольной. В Минздраве рассчитывают, что в России будет минимум 2 или 3 варианта вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU