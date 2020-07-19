2020-07-19T10:10:15+03:00
В мире

Король Испании по требованию дочери надел маску

Филипп VI забыл после выступления надеть маску, но Леонор напомнила отцу о мерах безопасности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Девочка напомнила отцу надеть маскуДевочка напомнила отцу надеть маскуФото: Кадр видео
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Кого слушается король, стало понятно по короткому видео, попавшему в Сеть. Король Испании Филипп VI выступал с речью на мероприятии, посвященном памяти жертв пандемии коронавируса в Мадриде.

Говорил, в том числе о необходимости соблюдать меры безопасности. Но, отойдя от микрофона, забыл, что сам находится без маски. Его дочь, наследница престола принцесса Леонор, потребовала надеть маску. По реакции видно, что Филипп ничуть не обиделся, он послушно надел маску по требованию дочери и поблагодарил девочку.

Мировые лидеры стараются своим примером доказывать необходимость ношения масок. Но есть среди президентов ярые противники этого "аксессуара пандемии".

Например, лидер Бразилии Жаир Болсонару через суд пытался отстаивать свое право ходить без маски. в итоге, у него обнаружили коронавирус.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал американцев носить маски или заменить их на шарфы, но сам не носил ни того, ни другого до июля месяца. Впервые его увидели в маске во время посещения госпиталя для военнослужащих.

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Король Испании по требованию дочери надел маску
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ИСТОЧНИК KP.RU

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