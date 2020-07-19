Ученые дали прогноз по возникновению нового океана

19 Июль 2020 2020-07-19T10:42:22+03:00

Океан может возникнуть через пять-десять миллионов лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На месте тектонического разлома в Африке возможно начнет формироваться новый океан, заявили ученые. По их прогнозам это произойдет через пять-десять миллионов лет. Континент буквально "расколется" на две части. Предпосылки к этому заметны уже сейчас - исследователи утверждают, что тектонические плиты медленно отделяются друг от друга.

Трещина образовалась в 2005 году. В 2020-м расстояние между плитами уже достигло 56 километров, сообщают ученые в интервью телеканал NBC News.

- Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом, - сказал доктор философии Кристофер Мур, аспирант Университета Лидса в Великобритании.

С помощью измерений GPS ученые могут измерять скорость движения - до нескольких миллиметров в год. Разлом получил название "Ад Данте".

- Аденский залив и Красное море затопят землю, Афар и Восточно-Африканская рифтовая долина станут новым океаном, а эта часть Восточной Африки станет ее отдельным небольшим континентом, - считает Кен Макдональд, морской геофизик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Выходит, что новый океан будет соединен с Аденским заливом и Красным морем.

ИСТОЧНИК KP.RU