Задержан возможный поджигатель Собора Петра и Павла в Нанте

19 Июль 2020 2020-07-19T10:49:30+03:00

Пожар в одной из крупнейших готических церквей Франции произошел 18 июля

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Один человек задержан в рамках расследования дела о пожаре в соборе Петра и Павла во французской Нанте.

По данным телеканала BFMTV, задержанному 39 лет.

- Это волонтер из епархии, который за день до пожара закрывал собор,- уточнили журналисты.

Мужчина находится под стражей с 18 июля. В прокуратуре говорят, что рано делать выводы, проверка продолжается. Известно, что мужчина - мигрант, в его алиби нашли несостыковки.

Версия, что собор подожгли, появилась в день пожара, однако, пока не нашли следов бензина или канистры, эксперты разбирают завалы, после чего возьмут образцы в лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU