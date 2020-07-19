Задержан возможный поджигатель Собора Петра и Павла в Нанте
Один человек задержан в рамках расследования дела о пожаре в соборе Петра и Павла во французской Нанте.
По данным телеканала BFMTV, задержанному 39 лет.
- Это волонтер из епархии, который за день до пожара закрывал собор,- уточнили журналисты.
Мужчина находится под стражей с 18 июля. В прокуратуре говорят, что рано делать выводы, проверка продолжается. Известно, что мужчина - мигрант, в его алиби нашли несостыковки.
Версия, что собор подожгли, появилась в день пожара, однако, пока не нашли следов бензина или канистры, эксперты разбирают завалы, после чего возьмут образцы в лабораторию.
ИСТОЧНИК KP.RU