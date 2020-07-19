Посольство Армении обратилось в полицию Москвы из-за ситуации в "Фуд сити"

19 Июль 2020 2020-07-19T10:29:33+03:00

Фуры с фруктами из Армении не пускают на территорию московского рынка

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Представители посольства Армении в России обратились в полицию из-за ситуации на рынке "Фуд сити". Диппредставители сначала попытались самостоятельно выяснить, в чем причина конфликта, почему фуры с фруктами из Армении не пускают на московский рынок.

- Их выпроводили силой с территории рынка, служба безопасности компании запретила там находиться, не захотели общаться. Наши звонки и просьбы не дали никакого результата, - сказал ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

ИСТОЧНИК KP.RU