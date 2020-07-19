В России за сутки выявлено 6 109 новых случаев коронавируса

19 Июль 2020 2020-07-19T11:12:31+03:00

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В России зарегистрировано 6 109 новых случаев коронавируса за сутки. Такие данные на 19 июля приводит оперштаб.

Не имеют клинических симптомов 24,8 процентов зараженных. Ученые считают, что такие люди способны передавать вирус, как и те, кто болеет с температурой и кашлем. Для того, чтобы возникла новая вспышка заболевания, достаточно и десяти бессимптомных носителей, считают в Центре Гамалеи. Закрепить успех, достигнутый с помощью мер по сдерживанию вируса, может только вакцина.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 95 человек. Еще 3 481 россиянин сняты с учета как выздоровевшие. В Европе началась массовая проверка людей, победивших коронавирус - ученые считают Covid-19 "долгой болезнью", у которой есть серьезные последствия, начиная от нарушения работы легких и сердца и заканчивая психологическими проблемами. Некоторые симптомы медики пока не могут объяснить, например, почему у человека без явных осложнений (когда анализы в норме) появляется мышечная слабость.

ИСТОЧНИК KP.RU