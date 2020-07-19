Самое долгое лечение: Из больницы выписали пациентку, которая боролась с коронавиурсом 130 дней

19 Июль 2020 2020-07-19T11:19:41+03:00

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В Британии зафиксировал случай самого длительного лечения от коронавируса - Фатима Бридл провела в больнице 130 дней, из них 105 - на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Daily Mail, она заразилась во время поездки в Марокко. В начале марта вернулась в Британию и почувствовала, что простужена. Положительный тест на коронавиурс получила 6 марта. Состояние пациентки ухудшалось так быстро, что она не смогла самостоятельно дышать. 18 марта ее перевели в реанимацию, женщина впала в кому, без создания она было 40 дней. На фоне коронавируса началась пневмония и сепсис.

ИСТОЧНИК KP.RU