2020-07-19T11:49:26+03:00
В мире

Twitter удалил пост Трампа из-за песни Linkin Park

Правообладателям не понравилось, что на кадры предвыборной кампании президента США наложена их песня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США чаще других мировых лидеров пишет в TwitterПрезидент США чаще других мировых лидеров пишет в TwitterФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп вновь лишился одного из своих постов в Twitter. Запись удалили в связи с нарушением авторских прав.

Причиной конфликта интересов стал ролик о предвыборной кампании Трампа. На кадры наложили песню группы Linkin Park. Изначально запись появилась на страничке помощника президента Дэниэла Скавино, а Трамп просто репостнул запись к себе на стену, что не понравилось представителям музыкальной компании Machine Shop Entertainment.

В группе не одобряют политику нынешнего президента, лидер Linkin Park Честер Беннингтон, который умер 2017 году, заявлял, что "Трамп даже большая угроза для страны, чем терроризм", пишет The New Daily.

Музыканты обратились с требованием запретить ролик с использованием их песни. В Twitter пошли на встречу.

Вскоре видео удалили, а вместо него на странице президента США появилась запись: "Это сообщение было отключено в ответ на требование владельца авторских прав".

Ранее Дональд Трамп обвинял Twitter в "полном удушении свободы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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