Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями

19 Июль 2020 2020-07-19T12:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

У актрисы Джессики Бил и музыканта Джастина Тимберлейка родился ребенок. Как сообщает Mirror, мальчик появился на свет на этой неделе. Это второй ребенок в семье, первенцу, Сайласу, уже пять лет.

Свою беременность актриса скрывала от общественности все девять месяцев, так что пополнение в семье Бил и Тимберлейка стало неожиданностью для многих коллег по цеху и поклонников артистов. В последний раз пара появлялась на публичном мероприятии 25 марта. Вероятно, скрывать беременность Джессика Бил решила еще и в связи с коронавиурсом, она избегала лишних контактов в целях безопасности.

Актриса и музыкант встретились в 2007 году. Их брак несколько раз был на грани краха, последний такой случай произошел в конце 2019 года, когда в СМИ попала информация о возможной связи Тимберлейка с другой женщиной. Он публично извинился перед женой, сказав, что она "удивительная женщина". Тимберлейк утверждает, что с коллегой по фильму Алиша Вейнрайт у него не было романа.

ИСТОЧНИК KP.RU