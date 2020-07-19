2020-07-19T12:51:39+03:00
Общество

Путин назвал Василия Ливанова "корифеем киноискусства"

"Шерлоку Холмсу" Советского союза 19 июля исполняется 85 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер Василий Ливанов. Фото: Гавриил ГРИГОРОВ/ТАССАктер Василий Ливанов. Фото: Гавриил ГРИГОРОВ/ТАСС
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Президент Владимир Путин поздравил с 85-летием советского и российского актера и режиссера Василия Ливанова. Юбиляр получил поздравительную телеграмму из Кремля.

- Человек яркого и щедрого дарования, Вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актёрские работы, всё Ваше творчество снискали Вам высочайшее профессиональное признание, а главное – искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений,- сказано в поздравлении от президента.

Василий Ливанов получил известность не только в Советском Союзе, но и в Западной Европе, после того, как сыграл Шерлока Холмса в цикле фильмов режиссёра Игоря Масленникова.

В 2006 году его даже приняли в орден Британской империи, хотя большинство членов ордена - подданные Великобритании. Правда, официально, не совсем из-за Шерлока, а за достижения на театральном поприще.

Василий Ливанов был одним из создателей мультфильма "Бременские музыканты", он и сам озвучивал героев мультиков, его голосом говорят около 300 персонажей. Кстати, уникальный тембр голоса появился у него после того, как режиссёр Михаил Калатозов предложил озвучить зимние сцены фильма "Неотправленное письмо" на улице. Был 40-градусный мороз и Ливанов сорвал голос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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