2020-07-19T13:16:20+03:00
В мире

Умер писатель Хуан Марсе: Его творчество считают ключевым в испанской литературе XX века

Писатель Хуан Марсе умер в больнице Барселоны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Хуан Марсе Фото: www.agenciabalcells.comХуан Марсе Фото: www.agenciabalcells.com
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Умер испанский писатель Хуан Марсе. Ему было 87 лет. В последнее время он находился в больнице, но его близкие не сообщают, что именно стало причиной смерти.

По информации газеты La Vanguardia писатель на лечении в больнице Барселоны. Вечером 18 июля его состояние ухудшилось, спасти Марсе врачи не смогли.

- Литературная карьера Хуана Марсе - одна из самых важных и привлекательных в испанской литературе второй половины 20-го века,- сказано в сообщении литературного агентства Carmen Balcells.

Коллеги говорят, что его стиль повествования отличает мудрость, в его произведениях "нет ни одной страницы, которую было бы скучно читать".Среди самых известных его произведений - "Запертые с одной игрушкой", "Последние вечера с Тересой", "Эта сторона Луны". созданные им герои книг "оживали" на сцене - по произведениям ставили спектакли, известные испанские режиссеры экранизировали романы Марсе.

Его именем названа библиотека Института Сервантеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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