Трамп заявил, что даже если все наденут маски, пандемия коронавируса не исчезнет

19 Июль 2020 2020-07-19T14:07:09+03:00

Дональд Трамп и сам лишь однажды появился на публике в маске Фото: REUTERS

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Президент США вновь выступил против правил, которые пытаются ввести в обществе санитарные врачи страны. Он заявил, что считают - у людей должна быть свобода в этом вопросе.

- Я не согласен с утверждением, что если все наденут маску, все исчезнет, - приводит его слова CNN.

Он считает, что маски "тоже вызывают проблемы". Например, их не советуют носить детям в первые годы жизни, также как и спортсменам во время бега. Но большая часть ученые уверена - маски на данном этапе пандемии, когда в мире нет вакцины, единственный способ снизить показатели заболеваемости.

Трамп не согласен с оценкой ситуации доктора Роберта Редфилда, директора Центров США по контролю и профилактике заболеваний, который заявил, что если все американцы будут накрывать лицо на следующие 4-6 недель, то США победит эпидемию.

В ряде стран, например, во Франции, уже ввели обязательное ношение масок в общественных местах - магазинах, различных учреждениях, в транспорте. В России тоже покупателям могут отказать в обслуживании, если у них нет маски.

В США зарегистрировано 3 711 413 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU