2020-07-19T14:07:09+03:00
В мире

Трамп заявил, что даже если все наденут маски, пандемия коронавируса не исчезнет

Президент США вновь выразил сомнения в целесообразности ношения масок
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дональд Трамп и сам лишь однажды появился на публике в маскеДональд Трамп и сам лишь однажды появился на публике в маскеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США вновь выступил против правил, которые пытаются ввести в обществе санитарные врачи страны. Он заявил, что считают - у людей должна быть свобода в этом вопросе.

- Я не согласен с утверждением, что если все наденут маску, все исчезнет, - приводит его слова CNN.

Он считает, что маски "тоже вызывают проблемы". Например, их не советуют носить детям в первые годы жизни, также как и спортсменам во время бега. Но большая часть ученые уверена - маски на данном этапе пандемии, когда в мире нет вакцины, единственный способ снизить показатели заболеваемости.

Трамп не согласен с оценкой ситуации доктора Роберта Редфилда, директора Центров США по контролю и профилактике заболеваний, который заявил, что если все американцы будут накрывать лицо на следующие 4-6 недель, то США победит эпидемию.

В ряде стран, например, во Франции, уже ввели обязательное ношение масок в общественных местах - магазинах, различных учреждениях, в транспорте. В России тоже покупателям могут отказать в обслуживании, если у них нет маски.

В США зарегистрировано 3 711 413 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
В Сингапуре изобрели робота с кожей, "умнее" чем у человека
Подмосковные "Химки" вышли в финал Кубка России, победив "Урал" 3:1
Полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа и остался жив
В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев после введения вакцины от коронавируса
Трамп заявил, что даже если все наденут маски, пандемия коронавируса не исчезнет
Более 70 процентов японцев хотят отменить или перенести летнюю Олимпиаду в Токио
Умер писатель Хуан Марсе: Его творчество считают ключевым в испанской литературе XX века
Путин назвал Василия Ливанова "корифеем киноискусства"
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями
Twitter удалил пост Трампа из-за песни Linkin Park
Самое долгое лечение: Из больницы выписали пациентку, которая боролась с коронавиурсом 130 дней