2020-07-19T14:07:09+03:00
В мире

Трамп заявил, что даже если все наденут маски, пандемия коронавируса не исчезнет

Президент США вновь выразил сомнения в целесообразности ношения масок
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дональд Трамп и сам лишь однажды появился на публике в маскеДональд Трамп и сам лишь однажды появился на публике в маскеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США вновь выступил против правил, которые пытаются ввести в обществе санитарные врачи страны. Он заявил, что считают - у людей должна быть свобода в этом вопросе.

- Я не согласен с утверждением, что если все наденут маску, все исчезнет, - приводит его слова CNN.

Он считает, что маски "тоже вызывают проблемы". Например, их не советуют носить детям в первые годы жизни, также как и спортсменам во время бега. Но большая часть ученые уверена - маски на данном этапе пандемии, когда в мире нет вакцины, единственный способ снизить показатели заболеваемости.

Трамп не согласен с оценкой ситуации доктора Роберта Редфилда, директора Центров США по контролю и профилактике заболеваний, который заявил, что если все американцы будут накрывать лицо на следующие 4-6 недель, то США победит эпидемию.

В ряде стран, например, во Франции, уже ввели обязательное ношение масок в общественных местах - магазинах, различных учреждениях, в транспорте. В России тоже покупателям могут отказать в обслуживании, если у них нет маски.

В США зарегистрировано 3 711 413 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа и остался жив
В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев после введения вакцины от коронавируса
Трамп заявил, что даже если все наденут маски, пандемия коронавируса не исчезнет
Более 70 процентов японцев хотят отменить или перенести летнюю Олимпиаду в Токио
Умер писатель Хуан Марсе: Его творчество считают ключевым в испанской литературе XX века
Путин назвал Василия Ливанова "корифеем киноискусства"
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк во второй раз стали родителями
Twitter удалил пост Трампа из-за песни Linkin Park
Самое долгое лечение: Из больницы выписали пациентку, которая боролась с коронавиурсом 130 дней
В России за сутки выявлено 6 109 новых случаев коронавируса
Посольство Армении обратилось в полицию Москвы из-за ситуации в "Фуд сити"
Задержан возможный поджигатель Собора Петра и Павла в Нанте
Ученые дали прогноз по возникновению нового океана
Король Испании по требованию дочери надел маску
Стало известно, когда российскую вакцину от коронавируса проверят на детях
Пережившие коронавирус люди жалуются на туман в голове и психологические проблемы
Эксперт заявил, что для новой вспышки коронавируса достаточно и десятка бессимптомных больных
В Рособрандзоре ответили на петицию: Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после их получения
В Центре Гамалеи рассказали о количестве прививок вакциной от коронавируса
Канье Уэст проводит свое первое мероприятие как кандидат в президенты
В Минздраве назвали регионы с самой высокой распространенностью ожирения
Сенаторы США от партии Трампа почтили память коллеги, перепутав фотографию
Последние новости на утро 19 июля 2020: В ВОЗ зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом в мире
National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России "политическим оружием"
Как остановить старение: открытие ученых раскрыло основные механизмы долголетия
Ким Чен Ын обсудил с военными боевую готовность армии КНДР
В Москве объявили "желтый уровень" погодной опасности
Экс-депутат Рады рассказал, почему Украина решила "отказаться" от Крыма и Донбасса
Трамп заменит очные митинги на телефонные