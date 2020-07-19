В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев после введения вакцины от коронавируса
Ученые рассказали о состоянии участников клинических испытаний вакцины от коронавируса. Проверка на добровольцах проходила в Сеченовском университете. Часть людей уже отпустили по домам 15 июля, еще группа добровольцев все еще под наблюдением - их выпишут 20 июля.
- Все в порядке, домой все хотят уже поскорее,- рассказал РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Он сообщил, что самочувствие первой и второй группы добровольцев хорошее. Ранее в университете заявили, что безопасность вакцины доказана. За теми, кто выписан, тоже сохраняют наблюдение, проверяют показатели здоровья и наличие антител - важно понять, сколько длится искусственный иммунитет к коронавирусу.
Сама вакцина разработана в Центре Гамалеи. После того, как испытания на взрослых завершат, приступят к проверке на детях. Возможно, когда разрешат массовую вакцинацию, вводить препарат придется не единожды, как в случае с прививкой от гриппа.
Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы, выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU