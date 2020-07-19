2020-07-19T14:30:23+03:00
Общество

В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев после введения вакцины от коронавируса

На этом этапе клинических испытаний препарат вводили людям среднего возраста, проверка вакцины на детях еще впереди
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вторую группу добровольцев выпишут 20 июляВторую группу добровольцев выпишут 20 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые рассказали о состоянии участников клинических испытаний вакцины от коронавируса. Проверка на добровольцах проходила в Сеченовском университете. Часть людей уже отпустили по домам 15 июля, еще группа добровольцев все еще под наблюдением - их выпишут 20 июля.

- Все в порядке, домой все хотят уже поскорее,- рассказал РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Он сообщил, что самочувствие первой и второй группы добровольцев хорошее. Ранее в университете заявили, что безопасность вакцины доказана. За теми, кто выписан, тоже сохраняют наблюдение, проверяют показатели здоровья и наличие антител - важно понять, сколько длится искусственный иммунитет к коронавирусу.

Сама вакцина разработана в Центре Гамалеи. После того, как испытания на взрослых завершат, приступят к проверке на детях. Возможно, когда разрешат массовую вакцинацию, вводить препарат придется не единожды, как в случае с прививкой от гриппа.

Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы, выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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