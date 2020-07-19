2020-07-19T14:51:32+03:00
В мире

Полицейский прыгнул за педофилом с 13 этажа и остался жив

Майор Бакытжан Бакиров перенес три операции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи провели несколько операций, чтобы полицейский смог снова ходитьВрачи провели несколько операций, чтобы полицейский смог снова ходитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полицейский при задержании преступника прыгнул из окна 13 этажа.

Вместе с напарником майор Бакытжан Бакиров из Казахстана прибыл в квартиру подозреваемого в надругательстве над 15-летней девочкой. Чтобы не вызывать подозрения и попасть в квартиру, сменили форму на обычную одежду - они явились под видом сантехников. Вместе с хозяйкой квартиры, которая снимала ее с подозреваемым, поднялись на 13 этаж. Педофил вышел в коридор, но как только понял, что визитеры из полиции, бросился в комнату, вскочил на подоконник и прыгнул вниз.

Бакытжан Бакиров (слева) вместе с напарником задержали подозреваемого Фото: facebook.com

Бакытжан Бакиров (слева) вместе с напарником задержали подозреваемогоФото: facebook.com

Оказалось, что у полицейского раздроблена ступня. Он перенес три операции, теперь шутит, что его побегает за преступниками. У 36-летнего Бакытжана Бакирова шесть детей, поэтому, говорит, не мог допустить, чтобы такой опасный преступник, как педофил был на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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