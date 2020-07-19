19 Июль 2020 2020-07-19T15:20:33+03:00

Эксперты выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам Фото: REUTERS

По словам ученых, если за первые пять дней определить категорию заболевания, можно оказать необходимую дополнительную помощь

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Ученые Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм коронавируса, различие которых заключается в симптомах заболевания, что также помогает определить риск развития тяжёлых осложнений.

Как передает Sky News, открытие было сделано в ходе анализа данных о симптомах 1 600 пациентов с коронавирусом в США и Великобритании. В своей работе исследователи использовали приложение COVID Symptom Study, которое было создано для изучения симптоматики заболевания.

Пользователей приложения поделили на шесть групп в зависимости от их самочувствия и симптомов.

Первая и вторая формы отличается симптомами гриппа, зачастую с температурой. При третьей форме у заболевшего нет кашля, но появляется диарея. Все три формы ученые назвали условно лёгкими, так как при их развитии в респираторной поддержке нуждались только 1,5 – 4 процентов пациентов.

При четвёртой форме у больного, помимо основных симптомов, появляется усталость, при пятой - спутанность сознания и боль в мышцах. Таким пациентам потребовалась респираторная поддержка 8,6 и 9,9 процентах, соответственно.

Самой тяжёлой стала шестая форма, при которой половине пациентов понадобилась госпитализация, а 19,8 процентами оказали респираторную поддержку. При такой форме пропадает аппетит, начинаются боли в области живота, затруднённость дыхания, также диарея, усталость, спутанность сознания, боли в мышцах и груди.

Последняя форма коронавируса встречалась в основном у людей, которые были старше остальных, а также у пациентов с плохим здоровьем, лишним весом и хроническими заболеваниями.

По словам соавтора исследования Клер Стивенс, если за первые пять дней определить категорию заболевания пациента, можно действовать на опережение, оказывая необходимую для его формы дополнительную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU