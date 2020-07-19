2020-07-19T15:40:49+03:00
В мире

Папа Римский обеспокоен конфликтом Азербайджана и Армении

Понтифик надеется на скорейшее преодоление напряженности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Папа Римский обеспокоен конфликтом Азербайджана и АрменииПапа Римский обеспокоен конфликтом Азербайджана и АрменииФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность по поводу конфликта на границе Армении и Азербайджана и заявил, что надеется на скорейшее преодоление напряженности.

«С беспокойством слежу за вооруженными столкновениями на Кавказе, между Арменией и Азербайджаном. Молюсь за семьи всех тех, кто потерял жизнь в этих инцидентах», - сообщил понтифик в ходе воскресной проповеди

Франциск выразил надежду, что при посредничестве международного сообщества и путем диалога конфликтующие стороны достигнут решение, «гарантирующее мир во имя благополучия этих возлюбленных народов».

Напомним конфликт из-за Нагорного Карабаха начался еще в феврале 1988 года, но в мае 1994 года на территории установили режим прекращения огня. Однако накануне, 12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах на границе. В Баку заявляет об уничтожении армянский опорный пункт. Обе стороны сообщают о человеческих потерях

В минувшую среду, 15 июля, в МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам, а наблюдателей ОБСЕ снова вернут в регион. Однако через день Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией. Баку обвинил Ереван в обстреле населённые пункты, и пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении

ИСТОЧНИК KP.RU

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