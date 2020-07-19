Внука Катрин Денев задержали по подозрению в связях с итальянской мафией

19 Июль 2020 2020-07-19T15:57:44+03:00

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Игорь Вадим, 32-летний внук французской кинодивы Катрин Денев, задержан в Париже по подозрению в связях с итальянской мафией, а также в производстве и распространении поддельных денег.

Внук актрисы оказался в числе 44 лиц, арестованных по всей Европе в рамках масштабной спецоперации Европола, названной в честь римского императора «Нерон». Операция была направлена на пресечение деятельности влиятельного неаполитанского клана «каморра». Задержанных подозревают в производстве и распространением поддельных купюр номиналом в 50 евро.

В ходе спецоперации, которая началась еще в октябре 2017 года, во Франции арестовали трое человек: кроме Вадима, одного французского гражданина итальянского происхождения и гражданин Италии, которого считают одним из мафиозных боссов. Также спецслужбы изъяли фальшивые банкноты на 9,9 миллиона евро, 8,3 миллиона евро в подлинных купюрах и ценности стоимостью около 10 миллионов евро.

Предполагаемая роль внука знаменитой артистки пока не озвучена. На данный момент ему грозит экстрадиция в Италию и суд.

ИСТОЧНИК KP.RU