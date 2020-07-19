Киану Ривз создаст экшен-комикс про бессмертного воина

19 Июль 2020 2020-07-19T16:34:11+03:00

Артист напишет сценарий о сыне бога войны с прекрасным чувством юмора и сверхпамятью

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Голливудский актер Киану Ривз выступит в качестве автора экшен-комикса BRZRKR про бессмертного воина Берзеркера, который живёт уже 80 тысяч лет, прошел через множество войн, а также обладает прекрасным чувством юмора и сверхпамятью, благодаря которой он знает многие языки.

Пока артист планирует запустить в продажу 12 выпусков, начиная с 7 октября. Об этом сообщает USA Today.

Актер рассказал, что идея о создании комикса пришла к нему во время встречи с представителями американского издательства комиксов Boom! Studios. Тогда Ривз поделился с издателями историей о бессмертном воине, который только наполовину человеке - его отец был бог войны. При этом персонаж удивительным образом похож на самого артиста.

Сам комикс будет сочетать в себе концепцию экшена с жестокими боевыми сценами в смеси со шпионским сюжетом.

«Я бы хотел сыграть Берзеркера - это действительно интересная история, так что, если не я, надеюсь, это сделает кто-то другой», - цитирует Ривза Boom! Studios.

В разработке сценария также примет участие Мэтт Киндт (Marvel Knights Spider-Man, MIND MGMT, Red Handed), а иллюстратором станет Алессандро Витти (Secret Warriors, Kings of Hell. A, Taskmaster).

ИСТОЧНИК KP.RU