2020-07-19T17:19:03+03:00
Политика

США направили в Черное море ракетный эсминец USS Porter

Американский корабль примет участие в учениях с Украиной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США направили в Черное море ракетный эсминец USS PorterСША направили в Черное море ракетный эсминец USS PorterФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пентагон направил в Черное море ракетный эсминец USS Porter, который примет участие в проводимых уже в двадцатый раз учениях с Украиной Sea Breeze-2020. Об этом говорится в заявлении Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter класса "Арли Берк" начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной», - говорится в заявлении американского ведомства

Именно с этого военного корабля ВМС США в 2017 году наносили удары «Томагавками» по сирийскому аэродрому Шайрат.

Эсминец USS Porter стал пятым американским военным кораблем, который вошел в воды Черного моря с начала текущего года. Прибывшие ранее USS Oak Hill и USS Porter участвовали в учениях совместно с ВМС Болгарии, Румынии, Турции, а также Береговой охраны Грузии

В заявлении ВМС США командующий Шестым флотом США вице-адмирал Джин Блэк назвал возвращение Porter в Черное море доказательством «приверженности» союзникам и партнерам по НАТО. По его словам, эти действия отражают «реальные представления решимости США в отношении коллективной защиты Европы»

В учениях Sea Breeze планируется задействовать 2 тысячи человек из девяти стран: помимо Украины и США участие примут военные из Франции, Испании, Турции, Норвегии, Румынии, Болгарии, Грузии. В ходе учений задействуют 27 кораблей и 19 самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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