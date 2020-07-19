МЧС предупредило о грозе и порывистым ветром в Подмосковье

19 Июль 2020 2020-07-19T17:04:50+03:00

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В воскресенье, 19 июля, ГУ МЧС по Московской области предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду

«19 июля по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

Предупреждение о грозе и сильном ветре действует С 15:00 до конца суток в воскресенье, 19 июля.

Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции, а при езде на машине соблюдать дистанцию и скоростной режим при езде на автомобиле, но по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Автомобилистов также просят не парковаться под деревьями и оставлять машину в гараже, если есть такая возможность.

Напомним, что с начала июля МЧС ни раз объявляло предупреждение в связи с погодными условиями в Москве и Подмосковье. Сегодня в столице объявили «желтый уровень» погодной опасности. Специалисты сообщили, что москвичей ждет гроза и сильный шквалистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU