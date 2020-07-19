19 Июль 2020 2020-07-19T17:39:05+03:00

Когда запустят ракету Falcon 9 с южнокорейским военным спутником, рассказали в SpaceX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запуск планировали провести еще 14 июля, но он был отложен для дополнительной проверки техники

Изменить размер текста: A A

Южнокорейский военный спутник связи Anasis-2 (KMilSatCom 1) запустят на орбиту в понедельник, 20 июля, при помощи тяжелого ракеты - носителя Falcon 9, созданной американской компании SpaceX Илона Маска. Об этом рассказала американская компания - разработчик. Уточняется, что спутник ANASIS-II выйдет на орбиту через 32 минуты после старта ракеты - носителя

Запуск планировали провести еще 14 июля, но его пришлось отложить для дополнительной проверки техники. Позже сообщалось о планах повторной попытки запуска в воскресенье, 19 июля.

Напомним, первая многоразовая ступень ракеты - носителя Falcon 9 уже использовалась для запуска корабля Crew Dragon, доставившего в конце мая на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA Дагласа Харли и Роберта Бенкена. Накануне сообщили, что корабль вместе с экипажем вернется на Землю 2 августа

ИСТОЧНИК KP.RU