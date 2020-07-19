Неизвестный открыл стрельбу в США: пострадали 13 человек

19 Июль 2020 2020-07-19T18:17:54+03:00

Стрельба началась на набережной, где прогуливалось почти 200 человек

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Рано утром в воскресенье, 19 июля, на набережной в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Об этом говорится в пресс-релизе Департамента полиции Пеории.

Как сообщила полиция, сообщение о стрельбе пришло в 4: 41 утра по местному времени после того, как в толпе из почти 200 человек вспыхнула крупная драка.

На месте происшествия были обнаружены мужчина, получивший пулевое ранение в шею, и женщина, получившая пулевое ранение в спину. Они были доставлены в местную больницу с серьезными травмами.

Еще 11 человек с огнестрельными ранениями сами прибыли в местные больницы. Отмечается, что ни одна из этих травм не представляла угрозы для жизни.

На данный момент правоохранительные органы расследуют инцидент. Власти пока не обнародовали никаких подробностей о подозреваемых в стрельбе.

Напомним, 7 июля, вооруженный преступник открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии. В результате нападения один человек получил огнестрельное ранение

ИСТОЧНИК KP.RU