Микки Рурк пообещал «жестко опустить» Роберта де Ниро

19 Июль 2020 2020-07-19T18:59:12+03:00

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Голливудский актер Микки Рурк публично пригрозил своему коллеге Роберту де Ниро «жёстко опустить» его за критику в свой адрес.

Как рассказал Рурк в соцсети, друг сообщил ему о недавнем интервью де Ниро, где тот обозвал актера «лжецом», который постоянно «несет чушь». По словам Рурка, «мистер-крутой-только-на-экране» де Ниро стал первым, кто когда-либо посмел назвать его лжецом.

«Да-да, я с тобой говорю, нытик! – обратился Рурк к своему коллеги, - слушай, ты, тупая задница, если только я тебя встречу, клянусь моей бабушкой, моим братом и всеми моими собаками, я опущу тебя жестко, на 100%, И Господь мне свидетель». - цитирует актера MK.RU.

Как пишет издание, вражда двух актеров длится уже около 30 лет, когда во время знакомства на съемках «Сердца ангела» в 1987 году Рурк посчитал, что де Ниро повел себя с ним высокомерно, также Рурк считает, что ему не досталась роль в «Ирландце» Мартина Скорсезе 2019 года, так как де Ниро поставил режиссеру ультиматум по поводу своего участия в киноленте.

ИСТОЧНИК KP.RU